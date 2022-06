Criado em 2019, e lançado em parceria com o Uber Eats, o Savage permitia pedir burritos, tacos e sushi rolls criados com o twist do chef e empresário Olivier da Costa. Ao fim de dois anos como restaurante virtual, e um ano depois da expansão internacional do conceito, o Savage instalou-se no Mercado de Campo de Ourique, ao lado do ‘primo’ DC Brothers, o restaurante dos filhos de Olivier, Lucas e Mateus. Agora, sucessos como o Burrito ATEC, o Taco Fish Frenzy e os churros estão disponíveis à distância de um clique, em exclusivo no Uber Eats. Hoje, o Savage encontra-se também na Avenida da Liberdade e no Parque das Nações.

Preferindo-se uma carta mais diversificada, encontra o restaurante mais 'culpado' do portefólio do chef Olivier, o Guilty, na Avenida da Liberdade, no Parque das Nações ou no Porto.

Para os verdadeiros amantes de carne, o KOB está pronto para espicaçar os sentidos, em Lisboa ou no Porto.

As novidades não ficam por aqui. Com o Yakuza Cascais a estrear o delivery na plataforma Uber Eats, abre-se uma porta à gastronomia de fusão. Da ementa destacam-se Spider Roll, Taco Sakana, Sashimi Toro, ou até os Especiais Yakuza, como Gunkan Trufada ou Gunkan Rei, ou ainda os famosos combinados para duas pessoas. Se não estiver na área de Cascais, pode continuar a pedir através do Yakuza Lisboa e Porto.

“O Grupo Olivier é um dos grupos mais relevantes no mercado gastronómico português, com mais de dez restaurantes de renome entre Lisboa, Porto e Algarve. É, por isso, com muito orgulho que nos tornamos um parceiro estratégico e o parceiro exclusivo do grupo. Não podíamos estar mais confiantes no sucesso desta parceria”, garante Diogo Aires Conceição, diretor-geral do Uber Eats em Portugal.