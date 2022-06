Restaurante Oven celebra primeiro aniversário ao ritmo de música nepalesa

O mês de junho é de celebração para o chef Hari Chapagain que há um ano se lançou na aventura de criar um restaurante de comida indiana e nepalesa, com a originalidade de confecionar a maioria dos pratos da carta, no único forno tradicional indiano (o tandoor), que existe em Lisboa. A esta ideia o chef Hari acrescentou um toque moderno em tudo o que faz. Na fusão de sabores e ingredientes do Ocidente com o Oriente, na forma como apresenta os seus pratos, na criação das sobremesas, ou na criação dos cocktails de autor.

créditos: Oven

O jantar do dia 25 de Junho será um momento de celebração e um dia especial para saborear as muitas surpresas de um menu recentemente renovado. Serão acompanhadas por música instrumental do trio multicultural Bankora, com Sunil Pariyar a tocar flauta nepalesa, Nuno Pereira na Kora, guitarra africana, e André David na voz. Porque a música é também uma forma divina de nos conectarmos e que tão bem se junta a esta festa dos sentidos.

créditos: Oven

Qualquer refeição no Oven tem início com um simples Naan, que saído do forno de cobre e barro revela logo uma textura diferente. Entre as entradas, o Mo:Mo (dumpligns) ou Tawa Fish (robalo) são de inspiração nepalesa. Entre os pratos especiais destacam-se os de borrego, como o caril ou o lamb Shank; a carne vem especialmente da Nova Zelândia e é tão tenra como saborosa. Os vegetarianos podem deliciar-se com um Veggie Biryani (vegetais cozinhados com arroz basmati, frutos secos e especiarias) ou com o Special Malai Panner (queijo fresco cozinhado em molho cremoso, amêndoas, queijo, molho de tomate e especiarias).

Oven Rua dos Fanqueiros, nº 232, Lisboa Contactos: tel. 926 023 243; e-mal ovenlisboa@gmail.com

As sobremesas juntam sabores do oriente com o ocidente, em pequenas obras de arte. Devil´s Chocolate e Golden Stone são apenas algumas das deliciosas surpresas. Provar os cocktails de assinatura também já faz parte dos hábitos de quem visita o Oven, e este mês seis novas bebidas juntaram ingredientes variados e frutados numa mix apelativa para o calor do verão.