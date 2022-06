Naquele que é o dia mais longo do ano, a Summer Pink Pool Party acolhe a nova estação em tons de rosa, qual o pôr do sol dos dias quentes no Algarve. Todo o piso inferior do Clubhouse estará de cor de rosa, a Infinity Pool com as suas espreguiçadeiras, o Pool Bar, os cocktails, o restaurante Whale, as luzes e a própria animação planeada para a noite.

No restaurante Whale o jantar será preparado pelos chefs residentes Anthony Poirot e Sérgio Duarte, juntamente com o chef Kiko Martins, que levará a combinação de sabores frescos e exóticos de paladar português e asiático, como o Ceviche de Lírio dos Açores e a Tostada de Barriga de Atum, para uma noite que se espera quente e divertida.

Com início às 18h30, a Summer Pink Pool Party tem o valor de 135 euros/por pessoa (incluindo bebidas selecionadas) e é apropriada para crianças a partir dos 12 anos de idade. O dress code pede também um apontamento rosa. A reserva antecipada pode fazer-se pelo telefone 282 310 100 ou e-mail fb@vilavitaparc.com