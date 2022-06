Está a chegar o Dia Internacional do Ceviche. 3 restaurantes para apreciar este fresco prato

Com uma história milenar e de origem andina, o ceviche é uma iguaria originária dos povos que habitavam a zona norte do Peru. Atualmente, o prato é considerado Património Cultural naquele país sul-americano tendo, inclusivamente, um dia em que é celebrado, o 28 de junho.

Apesar de aperfeiçoada, a receita original, mantém a sua base de preparação, com um peixe branco de água salgada, cru, depois “cozido” por ação da adição de sumo de uma fruta cítrica.

Para os amantes do prato, fica a sugestão de três restaurantes em Lisboa e arredores.

Santa

Junto à Sé de Alfama, o Santa apresenta várias novidades com a chegada do chef Pedro Couto à cozinha. O novo responsável da ementa aposta em pratos inovadores naquele espaço com vista para um dos monumentos mais emblemáticos da capital. Entre as novidades, podes saborear o Ceviche do Nosso Tejo (14 euros), confecionado com peixe fresco do dia, letche de tigre, chalota, malagueta, coentros, telha de tinta de choco e puré de abacate e lima.

Rua São João da Praça, n.º 103, Lisboa. Contactos: tel. 218 872 359; e-mail santa.lisboa.pt@gmail.com

créditos: Restaurante Santa

31 d’Armada

Com a chegada do verão e, obviamente, do calor melhor do que comer um belo ceviche é fazê-lo numa das esplanadas mais românticas de Alcântara. Localizado na porta número 31, o restaurante 31 d’Armada, no Largo da Armada, junta um espaço descontraído com uma vista perfeita para os fins de tarde veranis que se aproximam. A responsável do espaço é um nome já conhecido na área. Ewa Kubik, com mais de 20 anos de experiência em decoração de restaurantes, comanda desde 2018 o 31 d’Armada.

Se se encontra entre as pessoas que não dispensam boa comida numa ótima esplanada – em que pode admirar o chafariz do século XIX no centro da praça – a sugestão pode recair neste 31 d’Armada para provar o Ceviche de Corvina (10 euros), com caviar de limão.

Largo da Armada, n.º 31, Lisboa. Contactos: tel. 936 000 244; e-mailbooking@31darmada.pt

créditos: 31 d'Armada

Mâide

O Mâide, em Cascais, é o mais recente projeto da parceria entre o chef Nuande Pekel e a empresária Madalena Sousa Coutinho. O espaço é apresentado como um restaurante de all day food onde os interessados podem ir a qualquer hora do dia para provar os mais vários sabores, desde pratos típicos de brunch até aos sabores orientais. Envolto num ambiente leve e descontraído com elementos predominantes como a madeira, a inspiração para a decoração do espaço veio das várias viagens do chef Pekel pelo mundo, enquanto procurava as melhores ondas para surfar.

Entre as novidades da nova carta, encontramos o Ceviche Oriental (11 euros), com salmão, atum, peixe branco marinado com cebola roxa, coentros, pimentos, gomos de laranja, soja e molho ceviche.

Joaquim Ereira, n.º 1543 loja B, Cascais. Contactos: tel. 210 927 605