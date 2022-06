Melhor bartender português vai em setembro à Austrália à conquista de título internacional

Depois de um campeonato desafiante, João Costa, head-bartender do Torto, o mais recente bar de cocktails do Porto, é o vencedor deste ano, que junta assim mais um prémio ao seu portfólio. Recorde-se que em 2018, foi o vencedor da categoria Bar “Inter Magazine” e, em 2019, um dos finalistas da prestigiada competição Barman do Ano.

“Estou muito feliz. Apesar de um trabalho árduo, consegui atingir os meus objetivos e levar mais um prémio para o norte. Agora na final e, em particular, no momento do Challenge Single Ingredient, confesso que a escolha da cereja, que eu adoro, se tornou uma escolha difícil de trabalhar. Foi sem dúvida um desafio: pegar numa fruta, que pode não ter o efeito que estamos à espera e, depois do nosso esforço, perceber que resulta e que o júri adorou”, afirma João Costa. “Não é a primeira competição onde participo, e acredito que os prémios não nos definem enquanto profissionais, mas é uma grande recompensa do nosso trabalho ao longo de um ano, e daquilo que abdicamos por motivos profissionais – as noites mal dormidas, os momentos que não passo com a família. Agora a Austrália espera-me! Estou bastante entusiasmado, vão ser 54 finalistas de vários países e é uma grande oportunidade poder competir e partilhar conhecimento, no fundo, essa é a essência deste mundo de bar”, reforça.

World Class Portugal

Depois de dois anos de pandemia, o formato deste concurso regressou a presencial e decorreu no Restaurante Open Air Monsanto, contando com os seis finalistas: Tatiana Pertegato (Louvre Michaelense Bar Bistro - São Miguel, Açores), Ana Matias (Restaurante Rocco - Lisboa), Ricardo Campos (Three House Hotel - Funchal), João Costa (Bar de Cocktails Torto - Porto), Ana Camacho (Restaurante Umami - Quinta do Lago, Algarve) e Bernardo Rodrigues (Restaurante Pedro Lemos- Porto). Ao longo do dia, os concorrentes foram avaliados em três desafios – Blind Tasting, Speed Round e Single Ingredient – pelos jurados Laura Brady, vencedora do World Class Países Baixos 2021, tendo sido, uma das dez finalistas na final global; David Gonzalez, reserve brand ambassador do World Class Espanha; João Sancheira, vencedor do World Class Portugal 2021; Alf del Portillo, proprietário do bar Quattro Teste, e os chefes Alexandre Silva e Vítor Adão.

Em 2021, Portugal registou o melhor resultado de sempre na final internacional, entre 60 países, na qual o finalista português (João Sancheira) alcançou o 7º lugar. Os holofotes incidem agora sobre o vencedor João Costa, acompanhando o seu próximo desafio na final mundial, onde irá representar Portugal em Sidney, na Austrália, no próximo mês de setembro.