Os melhores pizzaiolos do mundo vão estar no Porto em campeonato internacional

António Mezzero, campeão mundial de pizza nascido em Nápoles, mas também com cidadania portuguesa, é o impulsionador do evento a decorrer no portuense Palácio da Bolsa, onde participam 14 marcas de vinhos do Porto e Douro. Cada uma competirá ao lado do pizzaiolo que lhe calhou em sorteio.

António Mezzero sublinha que o campeonato, a 16 de novembro, “é uma verdadeira competição mundial de pizza, com participantes de todos os continentes, rigorosamente selecionados e que melhor dominam todas as técnicas da arte de fazer pizza”, acrescentando ainda que “ao contrário do que muitas vezes acontece em outras competições, os participantes são mesmo naturais dos seus países”. A primeira edição realizou-se sob a denominação de All Stars Pizza, mas tendo em mente a internacionalização do evento, esta segunda edição denomina-se World Stars Pizza & Port Wine.

Portugal, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Colômbia, Itália, Espanha, França, Estados Unidos da América, Suécia, Sérvia, Japão e Porto Rico são os países representados, que mostrarão as suas criações a um júri que avaliará as pizzas em três diferentes categorias: “Vinho do Porto”, “Vinho do Douro” e “Arte do Pizzaiolo”. De entre os 14 concorrentes iniciais ao World Stars Pizza & Port Wine, sete serão selecionados para passar à fase final, sendo que serão premiados os primeiros três classificados de cada categoria.

Esta parceria entre António Mezzero e o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto começou em meados de 2017, quando o chef pizzaiolo foi desafiado a criar pizzas que harmonizassem na perfeição com vinho do Porto. Um ‘casamento’ aparentemente pouco provável, mas que resulta bastante bem, provando-se assim que o vinho do Porto é muito versátil e polivalente, até pela forma como ao longo do tempo se soube reinventar, tendo as novas categorias contribuído para essa diversificação do consumo.

créditos: DR

O evento, bienal, teve a sua primeiro edição em 2018 e ficaria interrompido pela situação pandémica, regressando este ano, tendo garantida cobertura internacional por cadeias de televisão.

O norte-americano Tony Gemignani e o búlgaro Radostin Kiryazov foram os grandes vencedores da primeira edição deste evento. O pizzaiolo dos EUA foi o vencedor na categoria de "Vinhos do Porto" ao harmonizar a sua pizza com um Croft Old Tawny. Já o pizzaiolo dos balcãs distinguiu-se na categoria de "Vinhos do Douro", ao harmonizar a sua pizza com o vinho Quinta da Pacheca Grande Reserva Tinto Touriga Nacional 2015.

O sorteio realizado no passado dia 18 de outubro, na Niepoort, em Vila Nova de Gaia, e onde estiveram presentes representantes de todas as marcas, ditou já as equipas de pizzaiolos e produtores que subiram ‘ao palco’ do World Stars Pizza & Port Wine. São eles:

1 - Pedro Almeida (Portugal) - Burmester;

2 - Takumi Tachikawa (Japão) – Quinta das Lamelas;

3 - Gianni Calaon (Itália) – Sandeman, Casa Ferreirinha;

4 - Will Grant (Estados Unidos da América) - Poças;

5 - Eric Riem (França) - Casa Ferreirinha;

6 - Ali Chahrour (Suécia) – Quinta do Vesúvio;

7 - Tobias Kühnle (Alemanha) – Quinta da Pacheca;

8 - Giovani Hernandez (Colômbia) – Alves de Sousa;

9 - António Martos (Espanha) – Altano, Graham’s;

10 - Jaqueson Dichof (Brasil) – Ramos Pinto;

11 - Pablo Gil (Argentina) – Niepoort;

12 - John Lanzafame (Austrália) – Wine & Soul;

13 - Wilhelm Rodrigues (Porto Rico) – Quinta do Vallado;

14 - Goran Abramovic (Sérvia) – Niepoort.