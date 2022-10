A atividade à luz da lanterna (21h30) inicia-se com a visita guiada, na qual os participantes vão poder conhecer mais pormenores sobre a história da Cockburn’s, do enorme armazém, dos vinhos que ali envelhecem, assim como de alguns mistérios. Com esta atividade, os visitantes têm a possibilidade de ver o lodge da Cockburn’s no silêncio da noite, dando-lhes uma perspetiva diferente do espaço.

A visita culmina na sala de provas, com uma degustação de três vinhos de estilo ruby, como o Special Reserve da marca, o Cockburn’s Late Bottle Vintage e o Tails of the Unexpected Ruby Soho.

Recorde-se ainda que as Caves Cockburn’s albergam o maior armazém de envelhecimento de vinho do Porto da zona histórica de Vila Nova de Gaia, comportando 6.518 pipas de vinho do Porto em estágio, para além do equivalente a 10.056 pipas em balseiros, que permitem manter o tradicional envelhecimento em cascaria de carvalho avinhada.

O programa de Halloween “Fright Night” nas Caves Cockburn’s requer reserva obrigatória e está disponível por 15 euros por pessoa. Cada participante deverá levar consigo uma lanterna ou o seu telemóvel para a visita guiada.

Mais informações aqui ou através do e-mail cockburnslodge@cockburns.com ou telefone 913 007 950.