Terror, sustos e arrepios sentem-se no restaurante do InterContinental Lisbon. O brunch já está no caldeirão e será servido no dia 30 de outubro, entre as 11h30 e as 15h00. Os mais destemidos poderão celebrar o Halloween num brunch assustador, mas animado.

Com toques mexicanos, o menu para miúdos e graúdos, conta, entre outras sugestões, com Iogurte com granola, Maçã caramelizada, Doce de abóbora e nozes tostadas; Panquecas de maçã e canela; Waffles de abóbora e Tarte de abóbora. Além da variedade de bebidas frias e quentes, os participantes poderão saborear um Latte de abóbora, um Latte de canela ou com o tradicional Chocolate quente.

O brunch de Halloween tem o valor de 36 euros por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas devem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com