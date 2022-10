A iniciar a refeição (19h30), os participantes contam com “tentações do vampiro”, num salmão com mistura de beterraba vermelha e coco. Para prato principal, o chef apresenta “monstros da costa e do montado”, com a possibilidade de escolher entre prato de peixe ou carne, sob a forma de “monstro do pântano, com esmagada de abóbora e jus marinho assombrado” ou um “vampiro a baixa temperatura, com abóboras espirituosas e jus de morcegos do vale sombrio”. Para terminar, as histórias de infância sobre bruxas malvadas, inspiram uma “maçã envenenada com coulis de aranhas e teias”.

O menu de três pratos tem o valor de 65 euros por pessoa e inclui água, refrigerantes, cerveja, vinho branco e vinho tinto da seleção InterContinental, chá e café. O restaurante tem ainda à disposição um pairing de vinhos, sugestão do sommelier, por um suplemento de 15 euros por pessoa.

Para os mais pequenos, o InterContinental Cascais-Estoril preparou um “caldeirão mágico”, “mini monstros com dedinhos de bruxa e pós de perlimpimpim” e, para finalizar, um “olho do dragão”. Este menu especial para crianças, até aos 12 anos, tem o valor de 30 euros por criança e inclui água, refrigerante e sumo de laranja.

Para aqueles que realmente vivem o espírito do Halloween e escolherem jantar vestidos a rigor, o hotel irá premiar a melhor máscara com um voucher para desfrutar de uma noite com pequeno-almoço, para duas pessoas (dress code não obrigatório).

As reservas podem ser feitas através do e-mail liset.reservations@ihg.com ou telefone 218 291 100.