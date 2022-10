Numa noite que é propícia ao terror e à fantasia, o Hotel Casino Chaves preparou um menu que para além de mexer com o imaginário, traz também uma explosão de novos sabores, oferecidos pelas figuras místicas mais conhecidas da época.

O jantar inicia-se com “Surpresas de Frankenstein”, passando por pratos quentes como o “Creme misterioso”, o “Feitiço do mar”, os “Ossinhos” e os “Bifinhos”, não excluindo um “Estufado de misterioso de lentilhas” como prato vegetariano. A refeição termina com uma “Selecção do Bruxo Padeiro” como sobremesa.

O menu tem o valor de 30 euros por pessoa (bebidas não incluídas) ou 9,90 euros Solverde com Cartão Privilege Club. As reservas podem fazer-se aqui.