O novo restaurante do chef Vítor Sobral é um enorme tributo à Água, Fogo, Terra e Ar

“A premissa de que o projeto deveria promover a vila de Cascais e, sobretudo, os seus pescadores foi a principal motivação que me levou a aceitar e a abrir a Lota da Esquina. Manter o nome de lota é sinal disso mesmo, um tributo a esta cultura piscatória. De outra forma era mais difícil lançar-me num projeto desta dimensão. Com exceção da cervejaria Lusitana, há muitos anos, onde servia cerca de 1300 refeições por dia, a minha estratégia dos últimos anos, que criei com as Esquinas, foi a de não ter um restaurante com mais de 100 lugares”, adianta o chef Vítor Sobral, 55 anos de vida e 36 de experiência como cozinheiro.

A Lota da Esquina quebra esta estratégia de Vítor Sobral no que respeita ao número de lugares nos seus restaurantes. O novo estabelecimento tem mais de 2000 metros quadrados e capacidade para cerca de 400 lugares no interior e esplanada. Um espaço que se divide nos quatro elementos: Água, Fogo, Terra e Ar. No piso térreo, privilegia-se o peixe e o marisco no restaurante dedicado à água, onde a carta varia diariamente consoante o pescado que estiver disponível no mercado no próprio dia. As propostas de peixe marinado ou de ceviche de peixe branco são exemplo disso, seja para consumo individual ou para partilhar. Este conceito de partilha faz parte do ADN do chef Vítor Sobral, que o marca desde a abertura da Tasca da Esquina, há 13 anos, e que manteve na Peixaria, sendo este último considerado o ponto de partida para a atual Lota da Esquina. Escolhido o peixe pelo cliente, este pode optar pela sua confeção quer seja grelhado no carvão, numa moqueca, arroz, massada ou caril. Vítor Sobral encontrou a sua rede de fornecedores nos pescadores locais que trata por “tu”.

Lota da Esquina/Chefs Agency

Ao lado, o bar Ar acolhe os clientes enquanto aguardam pela mesa ou aqueles que simplesmente pretendam beber uma bebida.

Já no piso de cima, os conceitos são Fogo e Terra. Na sala dedicada ao Fogo, cuja abertura está prevista para dezembro, os legumes e a carne são cozinhados sobretudo ao lume do carvão. Ali, a garantia é a de que os alimentos são biológicos, seja a carne ou os legumes, onde o principal conceito é trabalhar o menos possível cada produto, com os pratos a terem no máximo quatro ou cinco passos, privilegiando-se os grelhados. “Cada vez mais, eu e a minha equipa pretendemos que o cliente identifique facilmente o que está a comer e que perceba a alta qualidade da proteína e de todos os ingredientes que estão no prato”, defende o chef Vítor Sobral.

Lota da Esquina/Chefs Agency

E se no Mar a carta inspira-se no trabalho realizado na Peixaria da Esquina, no Terra o cliente pode encontrar muitas semelhanças com o anterior restaurante Talho da Esquina. Além dos cortes nobres, ali vão ser servidas todas as partes dos animais, como as miudezas bovinas, caprinas e suínas. Vai haver tutano, língua de vaca, molejas, fígado de porco e rins de borrego, mas também perna de borrego, lombo de porco ou carne maturada. A carne e os vegetais vêm diretamente do produtor, tal como os queijos, que provêm de diferentes origens conforme o produto.

Em ambos os espaços, as harmonizações são sugeridas maioritariamente com vinhos portugueses, onde pode ser encontrada também uma grande seleção de vinhos biológicos.

Lota da Esquina/Chefs Agency

No exterior, na esplanada Ar, serve-se champanhe e espumante acompanhados por ostras e marinados, com sabores leves para enaltecer o elemento ar. São sobretudo pratos para partilha, como os petiscos, saladas de bivalves ou de marisco, entre as várias propostas.

A novidade do Lota da Esquina é o bar Terra com espaço de animação. Localizado no primeiro andar, o bar pretende ser um reflexo da mistura de nacionalidades que convivem em Cascais, com bebidas e cocktails do mundo inteiro. Ao lado, o espaço de dança é animado com música ao vivo ou por um Dj.

Largo Mestre Henriques Anjos, n.º 58b – Edifício Lota da Esquina, Cascais Contactos: tel. 934 063 093

A Lota da Esquina assume-se também como um espaço para eventos corporativos ou para o período de festas.

Vítor Sobral soma este novo restaurante aos espaços que coordena, nomeadamente, a Tasca da Esquina, a Taberna da Esquina, o Pão da Esquina, a Oficina da Esquina, na ilha Terceira, e os seus projetos no Brasil, a Tasca da Esquina em São Paulo.