O Chiado tem novidades. O 1855 Gin Garden é um lugar para os amantes de cocktails mas também para famílias

É quase poético pensar que o número 44 da Rua das Flores, no Chiado, alberga um “jardim de gin”, desde o passado dia 13 de outubro. E tendências à parte, há já alguns anos que o gin faz parte do lote de bebidas consumidas em Portugal.

Para os fãs dessa bebida e de cocktails no geral, há um novo lugar a visitar. Chama-se 1855 Gin Garden, e mais do que um bar de gin, é um espaço multifacetado do Martinhal Chiado Family Suites, um hotel de luxo mais virado para as famílias. De manhã servem-se pequenos-almoços, depois, almoços leves, e a partir das 17h abre-se espaço para cocktails e petiscos.

Este é um bonito exemplo da arquitetura do século XIX, espaço este que sofreu uma remodelação e até tem um carro estacionado como elemento decorativo. O 1855 do nome denuncia a data de nascimento do prédio onde se encontra. Apesar de pertencer ao hotel, o bar está aberto para a rua e para qualquer visitante que queira espreitar.

créditos: Martinhal

A carta de bebidas teve a curadoria de Peter O’Conner, ex-mestre de uísque da Diageo, que trabalha como consultor do grupo há um ano e é também proprietário do Onda Cocktail Room, na Graça.

“Quando comecei a trabalhar o conceito deparei-me com um espaço de pequeno-almoço, numa rua particularmente calma. Tive de ver o que melhor iria funcionar, tendo em conta que estamos num hotel familiar”, partilhou Peter O’Conner ao SAPO Lifestyle. Encontrar um conceito que não chamasse clientes adeptos de farra e barulho foi uma das grandes preocupações do consultor, uma vez que o espírito do espaço continua a ter uma forte componente de família. “Temos de ser conscientes perto de crianças”, evidencia.

Daí surgiu um “friendly” gin bar, perfeito para uma bebida antes ou depois do jantar. Um lugar que casa com a envolvente pois fica a meio caminho da zona “festeira” do Cais do Sodré (abaixo) e da zona de restaurantes e teatros (acima).

O nome não advém apenas do facto de estar decorado com várias plantas, mas também por, num primeiro momento, terem em disposição ingredientes para os cocktails que podiam ser feitos à medida do cliente. Esse serviço foi suspenso temporariamente. Mas, há várias opções de bebidas na carta como o 1855 Garden Spritz, com Tanqueray Rangpur, licor de flor de sabugueiro, bitter floral, água com gás de alecrim, vinho espumante (8,50€), no campo dos cocktails frisantes e com baixo teor alcoólico, Pink lady, com Tanqueray No. Ten, sumo de limão, xarope de açúcar, clara de ovo, framboesas frescas (11€) ou Low Negroni, com Seedlip Grove, Belsazar red vermouth, Campari (8,50€), além de mocktails a partir dos 7,50€, com aromas frutados e picantes.

créditos: Martinhal

No campo dos gins, há o serviço “faça o seu próprio G&T”, onde o cliente pode escolher entre a gama de gins, adicionar a sua bebida preferida e selecionar a guarnição. Pode sempre ir pelo “perfect serve” de cada gin. Há ainda a opção exclusiva para clientes do hotel de cocktails engarrafadas, que servem quatro pessoas, a 35€ a garrafa.

A acompanhar a carta de bebidas, há também um menu de tapas e pinchos, criado para harmonizar com os cocktails.

créditos: Martinhal

Aceita o convite para um brinde?