Javali estufado com castanhas, Feijoada de javali no forno, Açorda de javali, Ensopado de javali em cama de batata-doce, estão entre os muitos pratos à prova em mais uma edição da jornadas gastronómicas grandolenses.

Desta forma, de 22 a 25 de outubro e de 30 de outubro a 1 de novembro, os restaurantes do concelho alentejano propõem pratos inspirados naquela carne de caça. Participam na iniciativa os estabelecimentos A Talha de Azeite, Café Triunfo, D´Zé 7, A Coutada, Café do Zuca, A Taberna, Taberna d´Vila, Casa de Pasto.

Conta a lenda local que a origem do nome Grândola advém de uma caçada ao javali e veado, explica o município em nota informativa: “antigamente, a zona de Grândola estava cheia de mato, no qual se escondia muita caça grossa, como por exemplo, javalis e veados. Os príncipes do reino vinham para aqui caçar em grupo, juntamente com os seus caçadores e criados. Um dos príncipes, D. Jorge de Lencastre, construiu neste local uma casa, para ficar por cá uns dias e preparar as suas pândegas com os seus amigos e caçadores. Juntaram-se a este grupo muitos caçadores e houve necessidade de edificar mais casas, nascendo assim uma pequena aldeia. Certo dia, no fim de uma caçada, abateram um enorme e gordo javali. Enquanto cozinhavam num grande caldeirão, alguém terá exclamado: - Oh! que grande olha! (bolha de gordura). Daí em diante o lugar passou a chamar-se “Grandolha”, mais tarde “Grandolla”, até atingir a forma atual de Grândola”.