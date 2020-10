Um evento online vai juntar Portugal e Brasil em torno dos vinhos lusos. De 23 a 25 de outubro, a iniciativa “Vinhos de Portugal”, na sétima edição, vai promover conversas, provas e conhecimento em lives com 62 produtores portugueses, provas de vinhos com críticos brasileiros e portugueses. Momento para escutar o único Master of Wine de língua portuguesa, o brasileiro Dirceu Vianna Junior. Ainda no programa de três dias, quatro provas especiais com a presença do produtor.

No que toca às conversas entre produtores e críticos portugueses e brasileiros, para além das 62 sessões ao vivo na “Salão de Degustação virtual”, os interessados terão posteriormente “acesso à plataforma digital onde descobrirão o mundo dos produtores de vinho e as histórias, assim como imagens inéditas de quintas”. Em destaque, regiões vinícolas portuguesas como o Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Lafões, Lisboa, Península de Setúbal, Porto e Douro, Tejo e Vinhos Verdes.

O preço do passe para estas sessões de 25 minutos orça os 9,90 euros com o registo nas mesmas a fazer-se online, aqui.

Sessões que contarão, entre outros, com provas de vinhos dos seguintes produtores: Symington Family Estates, Quinta do Vallado, Carmim, Adega Mayor, Casa Ferreirinha, Avelada, Quinta do Ameal, Anselmo Mendes, Quinta da Casa Amarela, Falua, Pegos Claros, João Portugal Ramos, Ramos Pinto, Alves de Sousa, Niepoort, Quinta do Crasto, António Maçanita, Luís Pato, Herdade dos Coteis, José Maria da Fonseca.

Ainda no programa deste “Vinhos de Portugal”, uma organização conjunta do jornais “Público” e “O Globo”, as provas comentadas por críticos de Portugal e Brasil, reúnem nomes como Jorge Lucki (comenta vinhos da João Portugal Ramos), Dirceu Vianna Júnior (sob o tema “Vinhos do Futuro”, uma análise a diferentes quintas), Rui Falcão (“Vinhos do Alentejo – Terra Quente”), Manuel Carvalho (“Vinhos Contemporâneos do Douro”), Luís Lopes (“Portugal, Excelência na Diversidade”).

A participação nas provas, que orçam entre os 37 euros e os 67 euros, possibilita aos interessados receberem em casa alguns dos vinhos em destaque “a preços promocionais e com portes gratuitos (exclusivo para assinantes do Público)”, informa a organização.