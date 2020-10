As mais recentes criações do designer português dão agora corpo, cor e sabor a três cocktails exclusivos no Vogue Café Porto. “Capri Blue”, “Pink Garden” e “Biscuit Brown” compõem o trio de cocktails que representam as tonalidades da nova coleção do criador.

“Ideal como refresco, o `Capri Blue´ combina gin, gengibre e pimenta rosa, que lhe confere um apontamento picante. Já floral e doce, o `Pink Garden´ tem vinho do Porto Croft Pink como base, Martini, polpa de líchia e espumante. Para os apreciadores de notas mais frutadas, o `Biscuit Brown´ cruza Vodka de camomila e Cordial de pera e stout, com um toque cítrico”, informa a equipa do Vogue Café Porto.

Estas criações completam uma coleção de edição limitada disponíveis de 17 de outubro a 16 de novembro, pelo valor de 8 euros. Durante a Happy Hour, diariamente entre as 19h00 e as 20h00, os cocktails podem ser degustados a metade do preço.

O Vogue Café Porto conta com duas salas amplas e ainda um pátio interior, tido como um “refúgio” em pleno coração da cidade.

Vogue Café Porto Rua de Avis, nº 10, Porto Horário: todos os dias 12h00 à 23h00 Contactos: tel. 223 398 550; e-mail reservations@voguecafe.pt

Miguel Vieira nasceu em 1966 em São João da Madeira e é um dos mais conceituados designers de moda portugueses, com uma carreira iniciada em 1988. No ano de 2017 recebe o prémio “Homem do Ano”, da GQ Portugal, na categoria de melhor designer nacional.