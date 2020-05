Sumos de frutas e legumes, cafés, chocolates, cereais de pequeno-almoço, frutos, aperitivos, são milhares as referências que o consumidor encontra na nova mercearia de produtos biológicos em Lisboa.

Em plena crise pandémica, a mercearia de origem francesa Bio c´Bon, chega a Portugal, alargando a sua presença na Europa. Uma marca que também se expandiu para fora do velho continente, como é exemplo o Japão, na Ásia.

O primeiro espaço português da mercearia nascida em 2008, abre na Avenida António Augusto Aguiar 58D, junto à saída do metro Parque.

A grande aposta desta Bio c´Bon é a de “tornar o biológico acessível a todos. Propomos produtos provenientes de agricultura biológica para tornar o biológico uma norma e não um modo de consumo marginal”, anuncia a marca.

A mercearia recorre maioritariamente a produtores locais, em particular no que respeita a frutas e legumes.

Depois desta primeira loja na capital, a marca antecipa a expansão para outros concelhos. Aliás, uma estratégia expansionista que está na origem destas Bio c´Bon. Em 2004, após um ano sobre a abertura do primeiro espaço em França, a marca já contava com quatro estabelecimentos. Em 2014, inicia o crescimento para fora do país de origem, para Itália, seguindo-se Espanha, Bélgica, Suíça e Japão. Atualmente conta com mais de 200 espaços.

Para além dos produtos em espaço loja, os interessados encontram na página da marca cestos semanais de produtos agroalimentares, assim como a possibilidade de encomendar, com entregas ao domicílio.