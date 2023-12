Ode Winery. No Ribatejo também nascem novos projetos de vinho

David Clarkin, Andrew Homan e Ana Araujo. Dois australianos e uma brasileira. Este trio que se apaixonou por Portugal, decidiu criar um projeto vínico no Ribatejo, mais precisamente em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, com a colaboração da enóloga Maria Vicente, que os tem ajudado no arranque deste recente projeto que começou em 2022.

A atual quinta Ode, que está inserida no projeto Ode Winery, Farm & Living, tem cerca de 96 hectares, que incluem 22 hectares de vinha. É daqui que nascem os cinco vinhos produzidos pela adega, quatro brancos e um tinto, que, de acordo com os responsáveis “marcam pela personalidade forte e elegante, constituindo uma experiência de contrastes única para o paladar”.

créditos: Divulgação

Para Maria Vicente, enóloga do projeto, “as nossas vinhas têm uma localização muito privilegiada, caracterizada pela riqueza de calcário no solo, um terroir que permite o cultivo de uma grande variedade de castas”, explica. Arinto, Fernão Pires, Alvarinho, Touriga Nacional, Touriga Franca, e Tinta Barroca, assim como Semillon, Viognier, Pinot Gris, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, são as castas escolhidas para o arranque deste projeto, cujos primeiros vinhos são monovarietais. “As castas escolhidas para lançar este projeto foram a Semillon, Viognier, Fernão Pires e Arinto, para os brancos, e Touriga Nacional, para o tinto, mas em breve teremos mais novidades, que incluirão também alguns blends. Apostámos em mostrar algo fora do que habitualmente se espera destas castas, e que acreditamos que está à vista, e à prova”, assume a enóloga com uma experiência na região de 17 anos.

créditos: Divulgação

Ode Semillon 2022 (PVP 21€), Ode Viognier 2022 (PVP 17€), Ode Fernão Pires 2022 (PVP 17€), Ode Arinto 2022 (PVP 21€), e Ode Touriga Nacional 2022 (PVP 18€), compõem o portefólio da Ode Winery. Estes vinhos podem ser degustados e adquiridos em restaurantes e garrafeiras da grande Lisboa, mas também no restaurante Cellar Door, de inspiração japonesa, localizado na adega, ou numa das experiências de prova da Adega Ode Winery.

Construída pela primeira vez em 1902, a adega Ode Winery é uma das maiores da região do Ribatejo, tendo sido ampliada e completamente remodelada em 2000. Os vinhos Ode são produzidos seguindo uma filosofia de “mínima intervenção e máxima atenção”, que na opinião dos fundadores, é “fundamental para criar vinhos elegantes e frutados, que respeitem as características únicas da uva e permitam apreciar não só o sabor, mas também o seu lugar de origem, ano após ano”.