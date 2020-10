O São Martinho no Alentejo faz-se com magusto à volta da fogueira e experiências de enoturismo

Rodeado pelas vinhas na planície alentejana, o Torre de Palma Wine Hotel, unidade de cinco estrelas, prepara-se para viver um São Martinho com calendário alargado. No decorrer de duas semanas, o programa desenhado para esta época do ano incluí uma bebida de boas-vindas com vinho Torre de Palma ao pôr do sol. Isto, a abrir uma estada de duas noites em júnior suite com lareira e pequeno-almoço, participação no magusto à volta da fogueira com castanhas assadas e jeropiga. O jantar tem lugar no restaurante Basilii com um menu temático e casamento vínico.

Para a harmonização, o chefe de cozinha Filipe Ramalho apresenta novas criações com ingredientes sazonais, destacando a rainha da época, a castanha. Uma ementa que inclui Tarte de farinheira de castanha, seguida de Borrego assado com abóbora e castanha e, para terminar, Cheesecake de abóbora, gelado de canela, geleia de abóbora e crumble de bolacha Maria e castanhas.

Sendo o Torre de Palma um wine hotel, não faltam várias experiências de enoturismo, como um “Wine Blending” ou uma “Esfoliação de Vinoterapia”.

O chefe de cozinha Filipe Ramalho preparou para o São Martinho um menu de inspiração outonal. créditos: Torre de Palma Wine Hotel

No “Wine Blending”, os participantes são desafiados a elaborar um blend a seu gosto com vinho proveniente de diferentes depósitos e barricas da Adega de Torre de Palma. No final, são ainda convidados a personalizar o rótulo levando para casa o vinho. Esta atividade inclui também visitas à vinha e adega de Torre de Palma, inaugurada em 2016, com explicação de todos os espaços (sala de fermentação, de estágio, de barricas) e dos processos inerentes à produção de vinho. Antes da prova, o enólogo Duarte de Deus faz uma apresentação da análise dos vinhos e das diferentes castas para criar o melhor blend. A experiência tem um valor de 55 euros por pessoa.

Outra das propostas é a “Esfoliação de Vinoterapia”, à base de grainhas de uva das vinhas de Torre de Palma, mel, açúcar escuro e óleos essenciais de concentrado adelgaçante. Todos os tratamentos incluem um “ritual de boas-vindas”. Esta experiência tem o valor de 80 euros por pessoa (duração de 60 minutos).

Torre de Palma Wine Hotel Herdade de Torre de Palma, Monforte Contactos: tel. 245 038 890 ; e-mail reservas@torredepalma.com

A proposta é perfeita para aprender mais sobre a arte do vinho e desfrutar do património histórico de Torre de Palma e da região do Alto Alentejo.