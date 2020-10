Por força da pandemia associada à COVID-19, a tradicional festa da Castanha no concelho transmontano de Vinhais, vê-se este ano arredada do pavilhão municipal, para decorrer online, com conferências temáticas, concursos da castanha e do mel, demonstrações culinárias e venda de produtos endógenos através de uma plataforma digital. Não obstante, decorrerá um fim de semana gastronómico nos restaurantes da região.

No que respeita aos produtos locais que podem ser adquiridos online, destaque para o mel, para as castanhas e cuscos, estes produzidos a partir do trigo Barbela.

A aquisição dos produtos de Vinhais implica um registo prévio na plataforma criada para o efeito.

Tal como em anos anteriores, a Rural Castanea - Festa da Castanha conta com uma sessão de debate, com as “Jornadas do Castanheiro” a adotarem o modelo online. A conversa decorre a 23 de outubro com temas relativos à fileira da castanha.

Entretanto, a 24 de outubro serão anunciados, também online, os vencedores de mais uma edição do “Concurso da Castanha e do Mel”, iniciativa que junta os produtores da região.

Do digital para o espaço físico dos restaurantes, a festa da castanha no município transmontano decorre também à mesa, de 23 a 25 de outubro, nos 14 estabelecimentos que participam no fim de semana gastronómico.

De acordo com o município, “os clientes dos restaurantes vão receber um voucher (duas pessoas) com entrada gratuita no fim de semana 23 a 25 de outubro, no Parque Biológico de Vinhais; Oferta de 1 kg de castanhas; Oferta do livro “Saber (a) Vinhais – Contributo para uma Carta Gastronómica, habilitando-se ainda a ganhar duas noites no PBV, em regime T2, mediante apresentação do voucher fornecido pelo restaurante aderente, com comprovativo de fatura”.