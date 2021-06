Em parceria com a Câmara Municipal do Fundão, a marca de gelados artesanais que baseia toda a sua estrutura em fruta fresca, sazonal, e de qualidade, tem vindo a homenagear a cereja, produto português que está apenas disponível nesta época do ano.

“Este sabor surgiu no âmbito de uma parceria que estabelecemos com a Câmara Municipal do Fundão, inserida na nossa estratégia de trabalhar com as frutas nacionais de excelência, sazonalmente, e promovendo também a sua região de origem” afirma Marta de Botton, administradora da Santini. “A Cereja do Fundão é um dos produtos portugueses com maior versatilidade culinária, além ser identificada como um produto de qualidade que tem esta janela temporal do ano para ser saboreada. Comer um gelado com este sabor é uma experiência uma viagem gastronómica ao Fundão, através da Santini. Estamos muito satisfeitos com esta parceria e com o resultado final deste produto”, reforça Marta de Botton.

A iniciativa surge no âmbito da Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, que pretende dinamizar e fazer chegar este produto regional a outras zonas do país.