Os pedidos das bowls saudáveis da Bowlsta ajudam na plantação de árvores em Portugal

As novas bowls da Bowlsta foram concebidas pela chefe de cozinha Ana Ibarra Jensen, tendo por base alimentos funcionais aqueles que “são os que potencialmente têm um efeito positivo na saúde além da nutrição básica. Têm propriedades nutricionais e benéficas para o corpo, ao reduzir e prevenir o risco de contrair doenças melhoram a saúde de cada um”, refere a Bowlsta.

Para já, são três as novas Bowls funcionais que integram o menu da Bowlsta. A “Probiotic Bowl”, “foi desenhada para ajudar a manter as bactérias ‘boas’ no intestino, em quantidades adequadas, de forma a melhorar a digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunitário. Nesta bowl, o tempeh, o kimchi e o miso trazem não só um sabor exótico, mas uma potente combinação probiótica”.

“Anti Inflammatory Bowl” créditos: Bowlsta

Acresce a “Anti Inflammatory Bowl”, concebida para “fomentar a redução da inflamação sistémica do organismo e fortalecer as defesas do corpo. A combinação ideal do salmão, da couve kale e nozes, com gengibre e curcuma estimulam e fortalecem o sistema imunitário, aumentando a sua resistência a fatores externos diversos”.

Finalmente, entre as novidades, está a “Detox Bowl”, idealizada para “regular o organismo, com uma combinação de ingredientes que promovem a desintoxicação sistémica, numa refeição fresca e saciante”.

O menu Bowlsta conta também com 14 bowls e três saladas, tudo confecionado na hora para garantir uma maior frescura.

“Detox Bowl” créditos: Bowlsta

Com opções vegetarianas e base de arroz ou quinoa à escolha, a Bowlsta oferece uma refeição em doses disponíveis em dois tamanhos: 750 ml ou 1000 ml.

Ainda nas novidades para este verão na Bowlsta está a disponibilização das bowls com versão base salada para todos os consumidores que procurem mais opções leves e low carb.

Sempre sem taxa de entrega, os pedidos são feitos através do site ou da app (disponível nas stores) e com entregas próprias, num raio de 4 km a partir de uma das duas cozinhas em operação: Avenida da Liberdade (Lisboa) e Carnaxide.

“Probiotic Bowl” créditos: Bowlsta

Na Bowlsta as embalagens utilizadas são feitas de açúcar de cana 100% biodegradável ou de PET reciclado, garantindo um menor impacto ambiental.

A marca sublinha também que “sempre que um cliente realizar um pedido, ajuda a plantar árvores. Por cada encomenda, a Bowlsta calcula o CO2 poupado na entrega responsável (vs um pedido “clássico”) e regista-o na conta do cliente. No final do ano, a marca planta o número de árvores equivalente ao volume de CO2 poupado.