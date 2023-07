O Icon deve o seu nome ao facto de ser um projeto que “se quer icónico, diferenciador e vibrante”, assim o definem os promotores deste novo espaço amplo o suficiente para acolher até 70 pessoas.

As propostas de cocktails de assinatura do Icon (Rua da Junqueira, n.º 63) apresentam clássicos, personalizados com ingredientes frescos, e técnicas modernas. É isto que promete o texto de abertura da carta, e é aqui que Filipe Ventura (que também é responsável pelo bar do restaurante Viseversa), dá asas à imaginação, e reinventa alguns clássicos da coquetelaria.

Entre os destaques da carta, sugira-se o Cristal Mojito, com licor de cardamomo caseiro, o Sunset Spritz, ou o The Golden Hour Negroni, que homenageia o pôr do sol. Outros exemplos são o Exotic Cosmopolitan, o Mystic Mule, uma divertida adaptação do clássico Moscow Mule, mas aqui com mezcal a fazer de vodka, ou a Cosmic Margarita, com tequila, licor caseiro de coentros, lima e ananás, com um remate na forma de uma telha de ananás salgada.

Contando com um restaurante de topo – o Viseversa – e salas de reuniões, o novo Hyatt Regency Lisboa oferece 204 quartos e suítes. O Hotel tem ainda um SPA no local gerido pela marca de bem-estar e luxo da Europa Serenity – The Art of Well Being, e um ginásio de última geração – Active by Serenity.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 212 411 234.