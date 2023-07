A abertura da Vinho Verde & Street Food está agendada para 28 de julho às 17h00, com provas de vinho. Às 20h00, o Sommelier António Lopes fará uma prova de vinhos comentada. À noite atuará a banda “Não há duas sem três” seguindo-se DJs na Praça.

No sábado, 29 de julho, os participantes na festa terão a oportunidade de degustar o vinho verde na Praça, a partir das 17h00, e o chef Óscar Geadas (estrela Michelin com no G Restaurante) vai proporcionar um showcooking para harmonizar com vinhos verdes. A noite irá aquecer com as atuações de Nenny e da Dj Rita Mendes.

No último dia, domingo, destaca-se o showcooking do chef Tony Martins (eleito chefe cozinheiro em 2020).

A iniciativa encerrará com jovens de 58 nacionalidades que estão em Felgueiras, no âmbito do Encontro Internacional de Jovens Vicentinos e participarão no Festival do Encontro Internacional de Juventude. A noite promete continuar animada ao som dos DJs na Praça.

A expor e a vender os vinhos estarão os produtores de Felgueiras: Quinta da Lixa, Terras de Felgueiras, Quinta de Maderne, Quinta da Palmirinha, Fernando Horta, Foral de Felgueiras e um expositor convidado, 100 igual.