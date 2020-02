No Kanazawa, restaurante de cozinha Kaiseki japonesa, com forte ligação aos ingredientes de cada estação do ano, a sala de oito lugares passa a abrir também para almoços. A inaugurar esta nova modalidade, naquele que é tido como o restaurante japonês mais exclusivo de Lisboa, a oferta de terça-feira a sábado varia entre Shokado (35 euros), Ramen (20 euros) e Chirashi Zushi (35 euros), sendo a bebida e a sobremesa à parte. Todos os meses há ainda um menu de degustação com nove pratos.

Vamos por partes, começando pelo Shokado que consiste numa caixinha (bento box) dividida em quatro secções, que serve habitualmente uma porção de legumes, outra de sushi, outra de sashimi, e outra de peixe confecionado. No mês de fevereiro, os legumes cozidos acompanham com carne de porco; o sashimi é de barriga de atum, lírio e enxaréu; o peixe é corvina assada em miso.

O Ramen de noodles pode ser vegetariano, de peixe ou de porco, e inclui entrada e pickles. A massa é feita no Kanazawa e o caldo tem um longo tempo de cozedura em lume brando, de 12 a 18 horas. Quando chegar o verão, o caldo quente será substituído por uma proposta de ramen frio, em que a massa é passada por um molho. No futuro haverá também massa soba, feita com trigo sarraceno.

Quanto ao Chirashi Zushi, é um prato de sashimi sobre arroz, que inclui entrada, sopa miso e pickles. Este mês, os peixes escolhidos são a barriga de atum, o lírio e o enxaréu.

No que toca ao menu de degustação, fevereiro traz, entre outras propostas, Sakizuke, composto por tofu caseiro, natto (feijão de soja fermentado), molho de soja, molho de miso, katsuobushi, rábano fresco e cebolo. Segue-se Takiwase, um prato com vários ingredientes montados numa taça com caldo de carne, que combina magret de pato, togan (abóbora oriental), raiz de lótus, cogumelos shitake, bimi.

Agora é tempo de Hassun, o prato que é como o “mote” do mês. Desta vez, a inspiração são umas bolas para crianças (as "temari"), com que os meninos japoneses brincam no inverno, por estar frio e passarem mais tempo dentro de casa. O Hassun deste mês é composto por seis "bolas" diferentes: uma bola com peixe, outra com camarão, outra de frango, outra de sapateira, outra de batata doce, e outra de grelos.

Kanazawa Rua Damião de Góis nº 3A, Lisboa Contacto: Tel.: 213 010 292 Horário: de segunda a sábado das 19h30 às 23h00.

Ainda de referir, o Shizakana, um Sukiyaki (prato típico de inverno, muito reconfortante), um fondue com carne waggyu grelhada e cozinhada no molho.

A findar, a sobremesa propõe um “éclair” de chocolate e maracujá, conserva de lima, kumqat, lima caramelizada, gel de gengibre e sorvete de maçã e azedas. Motivos de sobra para visitar o Kanazawa, ao almoço e ao jantar.