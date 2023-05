Este evento terá lugar ao ar livre, em pleno centro histórico, sendo a oportunidade perfeita para participar em provas, eventos culturais e animações vínicas, bem como comprar vinhos a preços de produtor. Para completar, esta será também uma festa de gastronomia, com sabores locais, petiscos, artesanato e outros produtos.

Nesta mostra estarão presentes produtores de Murça, como as Caves de Murça, a Quinta de Porrais (Casa Santos Lima), Águia Moura, Monte de S. Sebastião, Seis Tornas, Casa Agrícola Borges, Casa Boal, entre outros, mas também alguns dos mais renomados produtores do Douro, ligados a este concelho através da compra regular de uvas para vinhos brancos tranquilos e Porto branco.

“É em Murça que nascem os grandes vinhos brancos do Douro atual”, afirma, com orgulho, Mário Artur, presidente da Câmara local, a entidade que organiza a feira-mostra. Na opinião do autarca, graças à natureza dos solos, à localização dos terrenos e ao trabalho incansável de gerações e gerações de viticultores no desenvolvimento da cultura da vinha e na adaptação das melhores castas ao território, “Murça tem todas as condições para se afirmar como a capital dos vinhos brancos do Douro”. “Abrir novos horizontes ao Alto Douro vinhateiro passa também por dar a conhecer ao mundo o que este território ímpar produz de melhor, o que, no caso de Murça, é a qualidade das suas uvas, em especial as uvas brancas, que dão origem a vinhos distintos e cheios de carácter”, acrescenta.

No que toca à gastronomia, estarão em destaque vários restaurantes locais, bem como produtores de azeite, enchidos, queijo e de doces típicos locais, como os famosos Toucinho do Céu e Queijadas de Chila.

Vinhos Brancos na Praça será ainda palco do lançamento da mais recente inovação da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça: um azeite com cacau. Trata-se do primeiro azeite do mundo elaborado a partir da fusão de azeitonas com cacau, neste caso cacau biológico da Roça Diogo Vaz, de S. Tomé e Príncipe - um produto que é também uma homenagem ao Marquês de Valle Flor, natural de Murça, que no século XIX foi proprietário de várias Roças em S. Tomé, tendo sido o maior produtor de cacau do mundo.

No segundo dia do evento, o dia 3, serão realizadas duas provas, uma de Grandes Vinhos Brancos do Mundo e outra de Grandes Vinhos Brancos do Douro, coordenada pelos conceituados críticos João Paulo Martins (Jornal Expresso, Revista Vinho Grandes Escolhas) e Pedro Garcias (Jornal Público). Ambas as provas são de acesso gratuito, mas têm lugares limitados, pelo que deve ser feita obrigatoriamente uma inscrição prévia, através do e-mail greengrape@greengrape.pt.

João Paulo Martins e Pedro Garcias vão ainda liderar o momento Conversa na Praça, dedicado ao tema “Murça e a originalidade dos seus vinhos brancos”, com a presença de diversos produtores, entre os quais António Filipe (Symington), Cristiano Van Zeller (Van Zeller & Co), Sandra Tavares da Silva (Wine & Soul), José Luís Oliveira da Silva (Casa Santos Lima), José Manuel Sousa Soares (Gran Cruz) e Luís Pedro Cândido, da Niepoort.

“No ano em que o Douro ostenta o título de Cidade Europeia do Vinho, a mostra Vinhos Brancos na Praça associa Murça a este momento de celebração coletiva, com o propósito de se afirmar no futuro como um encontro de festa e de valorização do concelho e das suas gentes”, resume Mário Artur.