Depois do Moscatel Colheita 1989 ter sido eleito entre os melhores 10 vinhos portugueses, numa das provas mais prestigiadas de Portugal, o TOP 10 da Essência do Vinho/Revista de Vinhos, a Adega de Favaios volta a somar prémios, desta vez no Concurso Internacional Mundus Vini, uma das competições de vinhos mais prestigiadas do mundo.

O Casa Velha Grande Reserva branco 2019 conquistou o prémio de melhor vinho branco do Douro e cinco outros vinhos foram premiados com medalhas “Grande Ouro” e “Ouro”.

O Porto Monge 20 anos e o Moscatel de Favaios Colheita 1999 receberam a distinção de medalha Grande Ouro, apenas entregue a vinhos de “qualidade superior absoluta”, conforme refere a organização.