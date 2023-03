Colheita de um ano de grande qualidade no Douro, esta vinificação em lote acrescenta contributos das diferentes variedades de uvas existentes nas vinhas da quinta, algumas quase centenárias, adicionando ao Dona Matilde Reserva tinto 2019 complementaridades de sabores e texturas que permitem alcançar uma complexidade surpreendente.



Entre as mais emblemáticas propriedades do Douro, a Quinta Dona Matilde integra no seu património vinhas históricas com idades entre 71 e 91 anos e outras de 30 anos.

A vinha mais recente é de 2017, mantendo o conceito de lote.



Com um total de 27 hectares de vinhas e 93 hectares de área total, esta é uma quinta focada na produção de vinhos de qualidade superior que refletem o terroir de baixa altitude (vinhas entre os 50 a 300 metros de altitude).



Dona Matilde reserva tinto 2019 apresenta um aroma complexo e intenso, composto por vinho das castas Touriga Nacional e Touriga Franca, com integração de uvas de Vinha Velha com predominância de Tinta Amarela (25%), colhidas na Quinta Dona Matilde. Vinificado com pisa em lagares de granito e estágio de 24 meses em barricas de carvalho francês de grande volume (500 litros).

PVP: 22 euros