Desde uma viagem “De Lisboa a Goa, ou de Goa a Lisboa”, uma “Fiesta, Porque A Vida É Uma Fiesta” e a descoberta inédita de “Menus do Zodíaco” até à terceira edição do emblemático “Viva los 80s”, Joana Barrios faz do seu regresso ao pequeno ecrã momentos de muita animação e cozinha descomplexada.

Em “À La Barrios”, transmitido de segunda a sexta-feira, às 21h00, Joana apresenta receitas diferentes e deliciosas, sempre “fashun” e com a pitada de “wow factor” que já lhe é tão característica. Neste programa renovado não vão faltar truques e soluções inesperadas para dominar a preparação dos mais variados pratos, como o bife para o Bad Bunny, o ragu à La Loren ou o bolo Bafónico de pão de mel. E para os fãs de receitas ‘tradicionalonas’, também há muito para descobrir: uma bela francesinha, um bacalhau à Zé do Pipo e até um folar de Olhão. Tudo isto, sem que falte animação e surpresas à la Barrios.