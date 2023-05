No “Cult of Pita" é o novo restaurante vegetariano a abrir portas na baixa portuense e onde não falta sabor, diversidade e muitas especiarias.

“Pretendemos criar uma experiência única e excitante de fast food que combina os deliciosos sabores da cozinha do Médio Oriente com um toque português." É este o objetivo de David Hashpai, restauranteur do Cult of Pita, para este projeto focado na culinária vegetariana.

O espaço, instalado no número 652 da Rua Fernandes Tomás, foi buscar o nome ao famoso pão pita que, tal como explica o fundador, foi o ponto de partida para a criação dos diferentes pratos que é possível provar neste espaço e que juntam a cozinha do Médio Oriente com a Portuguesa. No menu é possível encontrar mais de 21 opções vegetarianas e veganas onde se incluem quatro rituais de assinatura: o Holy Pitas (que podem ser servidos nas versões Clássica ou Hellfire), as Iniciações (que são dois complementos terrosos para qualquer refeição), os Side Harvest (uma seleção de pratos de acompanhamento) e sobremesas tradicionais do Médio Oriente.

“O ambiente escuro e arrojado do restaurante reflete a sua abordagem apaixonada e obsessiva à comida vegetariana, criando uma aventura culinária única - que é perfeita para quem procura algo diferente. Quer seja vegetariano ou não, o Cult of Pita oferece uma experiência fresca e arrojada que, certamente, deixará uma impressão duradoura”, acrescenta em comunicado.

Para acompanhar os diferentes pratos, no menu de bebidas pode escolher entre 20 opções onde constam variedades com ou sem álcool. É de destacar que o Cult of Pita conta com 40 lugares sentados, é pet-friendly e está aberto de segunda a domingo entre as 11:00 e as 22:00.