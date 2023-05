No Lumen Hotel o Páteo Fotossíntese transforma-se num pátio alfacinha, decorado a rigor, com música popular a marcar o passo e sardinhas a crepitarem no grelhador, tanto à hora de almoço, como ao jantar.

Entre balões e manjericos, eis o que está programado para o arraial “Sardinhas & Glamour” do Lumen: à hora de almoço (12h30 – 15h00), o grelhador será aceso para complementar a oferta do habitual Buffet Executivo do restaurante Clorofila. Ou seja, a somar às saladas, fumados e charcutarias, pratos quentes e frios, e sobremesas diversas, haverá sardinhas assadas no momento (18,5 euros sem bebidas).

Já ao fim do dia, a partir das 18h00 e até às 22h00, a proposta é um Package Arraial (20 euros), que contempla três sardinhas, broa de milho, mini kebab pakora de enchidos e uma bebida (vinho branco ou tinto, sangria, cerveja ou soft drinks). Sardinhas e bebidas extra também serão vendidas à unidade.

Para quem não gostar de sardinhas, a carta habitual de Bar do Lumen também estará disponível, com opções de snacks, tais como hambúrgueres ou pregos no pão. O mesmo para a carta de bebidas, não faltando, portanto, a hipótese de pedir um gin tónico ou um cocktail, entre outros.

A encerrar a festa “Sardinhas & Glamour”, o hotel projeta o show residente de videomapping “The Lisbon Light Show”.

É aconselhável reserva prévia através do telefone 210 547 416.