A cerca de um mês da noite mais longa do Porto, é em Vila Nova de Gaia que já se prepara o programa de São João do WOW. O quarteirão vai abraçar a cultura popular, num arraial típico que se estende, da animação à comida, por vários espaços.

Como celebração de São João não se faz de barriga nem copo vazio. Enchê-los, ao longo da noite, será a missão de seis espaços espalhados pelo WOW, incluindo vários restaurantes que estarão de portas abertas (e sem mesas reservadas) para que os foliões possam desfrutar da noite, enquanto percorrem os vários locais do quarteirão.

Ao verdadeiro estilo de arraial, vai ser servida sardinha assada, febras e barriga de porco a pingar no pão. Haverá ainda caldo verde e, para os menos apreciadores das iguarias mais típicas, ficam prometidas sandes de pernil, bifanas, pregos e pizzas, nos locais devidamente assinalados. Tudo para acompanhar com cerveja e vinho a copo à discrição, para além de refrigerantes e água.

Quanto à animação, o epicentro da celebração vai estar instalado na Praça Central, um verdadeiro camarote para assistir ao fogo de artifício da cidade do Porto, sem nunca se perder o lado mais genuíno da festa. Logo a partir das 20h00, há música ao vivo que se prolonga até às 4h00, entre marchas sanjoaninas, música popular e DJ. A animação multiplica-se ainda por outras duas zonas espalhadas pelo WOW, onde haverá animação itinerante e DJ das 20h00 às 24h00.

Para que a celebração seja feita sem restrições, foi criado um bilhete único que, no dia do evento, será trocado por uma pulseira que dará acesso a todos os espaços da festa, a comida e bebida à discrição, durante toda a noite (20h00 às 4h00). O valor dos bilhetes é de 35 euros para os primeiros a fazer a sua compra online.

Foram criados dois descontos: grupos com mais de dez pessoas (bilhetes comprados em conjunto) têm um desconto de 10% e crianças até aos quatro anos pagam metade do valor.

Para quem prefere um São João num ambiente mais reservado, há quatro espaços de restauração do WOW onde é possível garantir lugar: 1828, Angel’s Share, Barão Fladgate e Mira Mira by Chef Ricardo Costa. Se o menu é sempre diferente, de acordo com o espaço, há um fator que une todos os restaurantes: a vista para vários pontos do Porto, para que seja possível, à meia-noite, apreciar o fogo de artifício.

No novo Mira Mira será servido um menu criado pelo chef Ricardo Costa (a partir de 250 euros por pessoa), enquanto o Barão Fladgate, restaurante das Caves Taylor’s, terá um buffet repleto das mais tradicionais propostas sanjoaninas (a partir de 100 euros por pessoa).

Com vista direta para a Praça Central, a steakhouse 1828 aposta num menu que destaca as “melhores carnes do mundo” do produtor espanhol El Capricho (a partir de 150 euros por pessoa) e o Angel’s Share, o bar vínico do WOW, servirá excecionalmente um menu completo (a partir de 90 euros por pessoa).