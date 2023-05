No Red Frog onde o novo menu é monocromático os sabores têm as cores do arco-íris

“Depois de um marco importante no nosso percurso [conquista da 40.ª posição no ranking ‘The World’s 50 Best Bars’], temos o prazer de apresentar uma carta totalmente renovada. O menu foi desenhado a preto e branco, daí o nome ‘Monocromático’, de modo a representar a nossa memória passada, mas também uma visão de futuro, e ainda para simplificar a imagem que é recebida pelos clientes, numa era em que estamos diariamente expostos a demasiada informação. Os apontamentos a vermelho na carta assinalam a nossa resiliência em fazer algo diferenciado, porque queremos estar sempre em constante evolução. Ou seja, nem tudo será tão monocromático como parece no menu. É contraditório sim, como sempre seremos o que acham que não somos.”, explica Paulo Gomes, cofundador dos bares Red Frog e Monkey Mash.

“Este menu espelha a nossa história e essência, e os cocktails são feitos agora com recurso a mais técnicas e trabalho de laboratório, sendo confecionados com produtos de alta qualidade, sempre com toda a atenção aos detalhes e apresentação”, acrescenta Paulo Gomes.

Red Frog

Esta nova carta do Red Frog - bar fundado em 2015, na Rua do Salitre, em Lisboa, e que mudou de morada em 2021 para o número 66 da Praça da Alegria - divide-se em sete categorias. A primeira, intitulada de “Aperitivo”, apresenta, como o nome indica, bebidas que podem ser tomadas como tal, como é o caso do Coffee Americano (15 euros) ou do Dirty Negroni (15 euros). Depois segue-se a “All Night Long”, com opções para serem degustadas com mais calma, ao longo da noite, nomeadamente o Aviation (15 euros), o Lilac (15 euros) ou o Bubbles & Troubles (18 euros). Na seção de “Highball”, o Red Frog oferece outras cinco propostas de cocktails, mais longos, entre as quais o Whisky Highball (15 euros) e o Li-ght Ni-ght (18 euros).

O Red Frog propõe, ainda, uma mão cheia de bebidas mais disruptivas e originais, confecionadas com recurso a técnicas mais arrojadas, como a Penicillin (17 euros), Broken Bones (15 euros) ou Ilusão Negra (17 euros), inseridas na categoria “Hipster Panic Room”.

créditos: Humberto Mouco

A carta inclui ainda três cocktails, assinados pelo barman Paulo Gomes, que se tornaram autênticos clássicos ao longo do tempo - Zeppelin Funk Punch (16 euros), Spiced Rusty Cherry (17 euros) e American Gangster (16 euros) -, perfeitos para os clientes mais fiéis e saudosistas, e que simbolizam uma homenagem ao passado.

O bar apresenta também uma outra categoria - “From the Trolley” – com cocktails mais exclusivos, que serão preparados num trolley no centro do bar, à frente dos clientes. The Martini (17 euros), The Sakura Negroni (17 euros), estão entre as bebidas que fazem parte desta experiência, assim como o The Old Book (45 euros), o cocktail mais caro de sempre do Red Frog, e que é de edição limitada.

Para acompanhar os novos cocktails do bar “alfacinha”, o menu inclui também uma secção de petiscos com opções diferentes, das Bolinhas de caça (quatro unidades – 12 euros) ao Hummus de pimento (10 euros), passando pelo exclusivo pairing de Don Perignon Vintage e caviar de esturjão da Galícia (380 euros) ou pelas propostas mais doces – Bolo de chocolate negro (70%), crumble de cacau e flor de sal (10 euros) e Cookie Cake (10 euros).