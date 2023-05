Dois restaurantes, duas novidades ao almoço em Lisboa

Rooftop do Mama Shelter Lisboa para um almoço com vista

No Mama Shelter Lisboa a nova estação vem acompanhada de novos horários. Desde 15 de maio que os almoços e fins de tarde começam mais cedo, com um novo horário, num rooftop conhecido pela vista e pela decoração colorida. Assim, a esplanada funciona das 12h às 23h, sendo as últimas refeições servidas até às 22h30.

Os almoços são servidos no período das 12h às 15h, e contam com menus já bem conhecidos, do chef Nuno Bandeira de Lima. O Mama continua a apostar no Menu do Dia, que inclui um prato de carne ou peixe, bebida e café, por 22€. Para os apreciadores de carne, o Menu do Dia inclui lagartos grelhados com batata frita, rúcula e mayo de togarashi. Já a opção de peixe apresenta uma poke bowl de atum com arroz de sushi, edamame, ceboleto, manga, sementes de sésamo, cebola roxa, pepino, pó de alga nori e tomate cherry, regados por um molho de soja, lima e gengibre.

O mais recente Menu Healthy também está disponível aos almoços e consiste numa salada healthy (alface baby, burrata, pêssego grelhado com mel, hortelã, nozes e vinagrete balsâmico), acompanhada por bebida e café, por 18€. Os pratos frios do Rooftop e o menu do Rooftop à carta também estão disponíveis.

Para terminar, as opções de sobremesa passam por mousse de chocolate com amendoins wasabi, Blondie de chocolate branco, caramelo e gelado de chocolate, bem como uma seleção de sorbets e gelados.

Os jantares no rooftop, têm início a 22 de maio. Logo a partir das 16h, quem quiser desfrutar de bons momentos pode fazê-lo com opções de comida fria, que este ano passaram a incluir novidades como ostras e salada de polvo, além de tábuas de queijo, straciatella e húmus. A partir das 19h estão disponíveis qualquer prato do restaurante como bife da vazia angus grelhado ou linguinne nero com camarão e couve-flor assada.

No período entre as 15h e as 16h pode aproveitar o serviço de bebidas. Aos sábados e domingos o está aberto das 16h às 23h e também conta com petiscos e jantares, num rooftop com capacidade para 130 pessoas. Aqui não se aceitam reservas.

Com o menu do dia a funcionar no rooftop, para os almoços no restaurante estarão disponíveis exclusivamente os habituais hambúrgueres, saladas e as pizzas napolitanas cozinhadas no forno do Mama, como a quattro formaggi, a diavola, a calzone pancetta ou a mamoroni, entre as 12h e as 15h. A partir dessa hora, até ao jantar, só são servidas pizzas.

Riqueza da comida mexicana agora em versão almoço, com o Boca Linda

A partir deste mês, o Boca Linda disponibiliza a sua comida mexicana aos almoços, com um menu executivo.

O menu que é composto por um aperitivo a escolher entre guacamole ou pico de gallo, uma sopa do dia, adaptada à estação do ano e variando com a sugestão do chef, um prato forte a optar entre os típicos chilaquiles, enfrijoladas, huevos al gusto ou dois tacos ou tostas. O menu inclui água e café e tem um custo de 18€.

A proposta de chilaquiles do Boca Linda. créditos: Divulgação

Situado na Calçada do Marquês de Abrantes 92, em Santos, o Boca Linda tem capacidade para 70 pessoas e está aberto de terça a sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 17h. Os almoços executivos são servidos, exclusivamente, de terça a sexta das 12h às 15h.