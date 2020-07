Prestes a celebrarmos o Dia dos Avós, no domingo, 26 de julho, a Berlineta propõe uma promoção para todos aqueles com mais de 65 anos. No dia em questão, a marca especializada em Bolas de Berlim oferece as ditas nos quiosques da marca em Lisboa (Santa Apolónia), Costa da Caparica (Praia do Paraíso) e Carcavelos.

Para beneficiarem da oferta, os avós (não precisam de o ser), terão de fazer prova da idade com a apresentação do cartão de cidadão. Ultrapassada a formalidade, são vários os recheios de Bola de Berlim à escolha, do tradicional com creme pasteleiro, ao de avelã, amêndoa amarga, frutos vermelhos ou maçã com canela, entre outros.

A Bola de Berlim, de feição tão portuguesa, nasceu da sua congénere alemã, a “Berlinesa” (Berliner). Uma viagem deste bolo até à Europa do Sul decorrente das migrações, nos anos 40 do século XX, por altura da Segunda Guerra Mundial.

Em terras lusas, a Bola de Berlim perdeu o seu original recheio de doce à base de frutos vermelhos, ganhou um corte transversal onde se introduziu o creme de ovos. Os portugueses aplicavam na bola alemã aquilo em que há muito são exímios: a doçaria à base de ovos, neste caso o creme pasteleiro (uma mistura de água, leite, açúcar, farinha, gemas e claras de ovos, limão, baunilha e manteiga).