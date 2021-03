Há perto de 40 anos, a Quinta de Soalheiro nascia da iniciativa de pai e filho de criarem a primeira marca de Alvarinho de Melgaço. Atualmente, a terceira geração, Luís e Maria João Cerdeira, dão continuidade ao projeto.

Para o Dia do Pai, o Soalheiro preparou três experiências vínicas, disponíveis na loja online, todas no valor de 55,00 euros

O primeiro Kit foi pensado para o “Pai Enófilo”, que faz da abertura de cada garrafa um verdadeiro ritual de prova, do nariz ao fim de boca, acompanhada de uma explicação detalhada do terroir, castas e notas aromáticas. Para esses, o Soalheiro sugere três vinhos de perfis diferentes, acompanhada por um vídeo de prova comentada pelo enólogo, Luís Cerdeira: o Clássico Alvarinho 2020, ícone do produtor e de Monção e Melgaço, o Granit 2019, um Alvarinho de montanha, pleno de mineralidade, e ainda o Terramatter 2019, um dos vinhos biológicos produzidos no Soalheiro, de vinificação minimalista, sem filtração. O kit inclui um voucher para uma “Prova de Vinho Origem” na Quinta de Soalheiro para duas pessoas, válido até ao final do ano. Este kit inclui ainda um saca-rolhas Premium Sommelier e doseadores Soalheiro.

créditos: Soalheiro/Silver Lining

Para o “Pai Bom Garfo”, que anseia pelas jantaradas entre amigos ou pelas viagens motivadas pelas especialidades regionais da gastronomia portuguesa, o Soalheiro sugere dois vinhos, Clássico Alvarinho 2020 e Granit 2019, o vale e a montanha, acompanhados por um Salpicão de porco bísaro, criado em regime de produção ecológica na Quinta da Folga, vizinha do Soalheiro, bem como um Queijo de Cabra da Prados de Melgaço curado com pimentão e Alvarinho, feito localmente seguindo as técnicas artesanais da queijaria portuguesa. Também este kit inclui um voucher para uma “Prova de Vinho Origem” para duas pessoas.

Por fim, para o “Pai Aventureiro”, que olha saudoso para a bicicleta parada na garagem e suspira pelo ar puro da montanha, o Soalheiro sugere um pack de três vinhos e uma experiência no Parque Nacional Peneda-Gerês. A viagem começa pelos vinhos, com o Clássico Alvarinho 2020, nascido em pleno vale de Monção e Melgaço, junto ao Rio Minho, conhecido pela prática de rafting, o Allo – Alvarinho & Loureiro 2020, que conjuga duas castas e transporta para a frescura dos ventos atlânticos, e o Sauvignon Blanc & Alvarinho 2019, um blend arrojado. O kit inclui ainda um voucher “Aventura”, que dá acesso a várias atividades com corda (arvorismo, slide, rapel e escalada) em Lamas de Mouro, no Parque Nacional Peneda-Gerês, para uma pessoa, válido até ao fim do ano.

O valor dos Kits Dia do Pai inclui os portes de envio, que é realizado até 72 horas, em dias úteis, após a encomenda.