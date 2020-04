O dia é de cravos vermelhos e de memórias da Revolução. No ano em que o 25 de Abril se celebra de forma singular, em confinamento doméstico, Pedro Abrunhosa e Dick Niepoort prometem aquecer o live do Instagram com uma conversa “fora da caixa” sobre o atual panorama dos vinhos e da música portuguesa.

O ponto de encontro para este live está marcado para as 17h00 na página de Instagram “Wine Hour at Home” que, desde há várias semanas nos traz periodicamente conversas em torno do vinho nacional. Isto em formato de convívio e com a abertura de uma garrafa de vinho, com prova e comentário.

Desta feita, dois “revolucionários” nas suas áreas, discutirão como o vinho tem influenciado a vida de Pedro Abrunhosa e de como a música influência a vida de Dirk. Uma conversa que não esquecerá como e porquê se juntaram para fazer um vinho juntos.

Recorde-se que Dirk Niepoort é o “padrinho” da iniciativa Wine Hour at Home, um espaço de partilha de ideias onde os participantes podem colocar as suas dúvidas ao produtor, partilhar fotografias do que estão a beber.

Neste mês de abril já passarem pelo live da Wine at Home nomes como Frederico Falcão e Beatriz Machado, António e Joana Maçanita, Andreas Von Winning e Ernst Loosen, ambos da Alemanha.