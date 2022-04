São da Nespresso as cápsulas de café mais copiadas do mundo. Nos Estados Unidos da América, nas últimas semanas, a empresa processou a Peet's Coffee, que lhes imitou também o design dos recipientes de alumínio. No entanto, em vez de enveredar por uma via judicial em larga escala, a marca suíça preferiu investir num novo formato de cápsulas, numa nova tecnologia de extração com novos tamanhos e em novos modelos de máquinas de café, já disponíveis em Portugal.

"O novo sistema Vertuo utiliza a tecnologia Centrifusion, patenteada pela Nespresso, que combina a força centrífuga com a infusão de água e a regulação da temperatura, permitindo retirar mais do seu café, no seu aroma e no seu corpo. Conta com uma gama de 33 cápsulas que vão permitir a preparação de diferentes tamanhos de chávena, desde um expresso de 40 mililitros até um carafe de 535 mililitros", refere a empresa helvética em comunicado de imprensa.

80 mililitros e 150 mililitros são os outros formatos disponíveis. Com um único botão, as máquinas Vertuo integram um sistema de leitura de cápsulas inteligente que, através de um código de barras, reconhece a variedade de café a preparar e ajusta automaticamente os parâmetros de extração, incluindo o tempo de infusão, a temperatura, a quantidade de água e a velocidade de rotação, para níveis precisos selecionados pelos peritos da marca. "A fase de infusão permite que a água sature o café torrado e moído. A cápsula gira, então, até 7.000 rotações por minuto, otimizando o fluxo de água para extrair os sabores e criar um café encorpado escuro, com um creme rico e generoso", esclarece a empresa.

Nespresso Vertuo Plus e Nespresso Vertuo Next são os nomes das duas máquinas à venda no mercado nacional a integrar as novas cápsulas, fabricadas com 85% de alumínio reciclado. "Falar da Nespresso é falar de inovação. Nós revolucionámos o mercado do café há uns anos mas nunca estamos satisfeitos com o sucesso. Temos sempre a ambição de ultrapassar os limites", referiu Brigitte Felber, gestora nacional da marca, na apresentação pública na Altice Arena.