Novo café da Nespresso é biológico e vai permitir que as comunidades que o cultivam tenham acesso a água e consultas médicas

É nos férteis solos vulcânicos das margens do lago Kivu, na República Democrática do Congo, em África, que é cultivado o café orgânico que integra as novas cápsulas Reviving Origins Organic Kahawa Ya Congo da marca suíça fundada há 35 anos. "É o primeiro café biológico do programa Reviving Origins da Nespresso e visa restaurar a produção de café em regiões afetadas por adversidades, como conflitos, dificuldades económicas e desastres ambientais", informa a empresa em comunicado de imprensa.

"Temos o prazer de apresentar aos consumidores uma das melhores e mais exclusivas combinações do mundo. Com o nosso programa Reviving Origins, estamos a ajudar os produtores de café de Kivu a restaurar o café na sua plenitude e a reconstruir os seus meios de subsistência, enquanto oferecemos apoio social vital para melhorar o bem-estar das comunidades", refere Brigitte Felber, diretora-executiva da Nespresso Portugal. Turanyi Kabasura é um dos beneficiários da parceria com a marca helvética.

Nasceu e cresceu entre cafeeiros e é deles que, seis décadas depois, extrai a sua subsistência. "A minha vida diária é no campo há muito tempo", desabafa. A parceria com a Nespresso permitiu-lhe, além de formação acerca da produção das melhores plantas de café, passar a receber, à semelhança de outros funcionários da plantação, um prémio de produtividade. "Em toda a minha vida, nunca tinha recebido um", regozija-se. Não é o único. Desde o seu lançamento em 2019, o programa permitiu que a produção de cafés de algumas áreas do Zimbabué, do Uganda, da Colômbia e agora da República Democrática do Congo se tornassem cafés sazonais.

Os benefícios para trabalhadores como Turanyi Kabasura não se ficam por aqui. Em parceria com a Eastern Congo Initiative (ECI), a Nespresso está a investir um milhão de francos suíços, cerca de 910.000 euros, na criação de 23 pontos de água na região de Kivu, além de uma clínica primária e cinco clínicas de saúde móveis que disponibilizarão cerca de 13.000 consultas médicas por ano às comunidades locais. Esta iniciativa visa também combater a cólera, um dos problemas de saúde pública do país.

Reviving Origins Esperanza de Colombia, Reviving Origins Tamuka Mu Zimbabwe e Reviving Origins Amaha We Uganda são outras das propostas da Nespresso, que não para de surpreender o mercado com novidades. Além da nova máquina Creatista Pro, a marca apresentou recentemente os resultados do projeto criativo desenvolvido em parceria com a blogger Chiara Ferragni, que inclui uma nova versão da máquina Essenza Mini, vários acessórios e um pack com as cápsulas favoritas da italiana.