Nasceu em Spoleto, no centro de Itália, numa região que é reconhecida como um importante centro gastronómico. Sergio Crivelli viveu, depois, em Assisi, em Terni, em Milão e em Roma, mas foi em Matosinhos, no norte de Portugal que abriu o restaurante, muito frequentado por figuras públicas, que lhe tem ocupado grande parte dos dias nos últimos anos. Durante o confinamento, com o negócio suspenso, o chef italiano teve a ideia de começar a produzir as massas de legumes artesanais que agora comercializa.

É um apaixonado por cozinhados cheios de sabor e de memórias desde sempre e nunca esqueceu essa paixão durante os momentos em que ia desenvolvendo a receita de base vegetariana que incorpora o melhor de vegetais como o tomate, o espinafre, a beterraba e a cenoura num alimento de origem artesanal que se prepara rapidamente em casa. "Esta é uma forma original de ter à mesa os sabores típicos de Itália, pois o método de produção que eu segui respeita as ancestrais tradições transalpinas", garante o chef.

"É um produto original, diferente das típicas pastas italianas", sublinha, no entanto, Sergio Crivelli. "São muito saudáveis", assegura o cozinheiro e empresário italiano. "Este produto tem uma grande polivalência gastronómica e também pode ser consumido por veganos", revela ainda o empreendedor. À venda em embalagens de 500 gramas, as novas massas artesanais custam 4 € e podem ser adquiridas no Sergio Crivelli - Ristorante Italiano em Matosinhos ou encomendadas através do número 911 119 226.