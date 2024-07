Neste novo espaço no Centro Comercial Mar Shopping, os consumidores poderão usufruir de várias bebidas feitas com o café em grão da Nescafé e preparadas no momento, pela equipa da Arcádia. Um menu sempre adaptado às necessidades e preferências de cada consumidor que conta com o típico Expresso, mas também com bebidas como Cappucino, Caffé Latte, Café Creme, Chocolate Machiatto, Caramelo Machiatto, Iced Coffee Chocolate e Iced Coffee Caramelo. A acompanhar, nada melhor que um macaron e um brigadeiro, estrelas da pastelaria artesanal Arcádia que pode também encontrar neste novo espaço.

"Este projeto é muito importante para nós e vai ao encontro da nossa estratégia de posicionar a marca Nescafé como uma marca premium e preocupada com as necessidades dos seus consumidores", refere Ana Leitão, Brand Manager da marca de café, em comunicado. "Estamos, por isso mesmo, muito investidos em fortalecer relações com os nossos parceiros e em criar espaços de lazer que correspondam às expectativas dos nossos clientes", finaliza.

"Este novo espaço vem reforçar a nossa oferta na cidade do Porto e a parceria com a Nescafé, uma marca de referência em Portugal", comenta Francisco Bastos, Administrador da Arcádia. "Este quiosque proporciona uma experiência única aos clientes, combinando o consumo de bebidas de café com a nossa diversificada oferta de produtos, que contam com mais de 90 anos de história".

Na cidade invicta há, agora, dois quiosques desta marca de café em parceria com a Arcádia que proporcionam ao consumidor uma experiência diferenciadora, com diferentes tipos de café prontos a consumir nas variadas formas e de acordo com o gosto de cada um.

Para conhecer os espaços parceiros NESCAFÉ e Arcádia, poderá visitar o Mar Shopping e o Alameda Shop & Spot.