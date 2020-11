A Noite Europeia dos Investigadores, a 27 de novembro chega este ano subordinada ao tema “Ciência e Natureza”. Neste âmbito, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) promove uma iniciativa online para a promoção de uma alimentação equilibrada e sustentável.

Tendo como mote a “Cozinha mediterrânea, fácil e sem desculpas”, a docente e chefe de cozinha Anna Lins e da nutricionista e ex-docente da ESHTE Cláudia Viegas, atualmente docente na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, apresentarão uma ação (19h00) que visa “promover o desenvolvimento de estratégias e competências culinárias simples e facilitadoras para o dia a dia”, como sublinha a nutricionista.

No decorrer da apresentação, as docentes irão apresentar três receitas rápidas em regime de showcooking, relacionadas com a investigação em torno da dieta mediterrânica. Paralelamente, Anna Lins e Cláudia Viegas responderão em direto, por via digital, às questões deixadas pelos “visitantes”.

A Noite Europeia dos Investigadores inclui mais de 220 atividades online, programas locais e o envolvimento de cerca de 1750 investigadores a nível nacional. A abertura online do evento está marcada para as 14h30, trinta minutos antes do início das atividades.

O programa nacional online e os programas locais, assim como toda a informação sobre a iniciativa de 2020, estão presentes aqui, página que permitirá o acesso às atividades no dia 27 de novembro e sua continuidade para visitas posteriores.