Os almoços de domingo, na Marina de Oeiras, celebram a cultura e tradição portuguesas com o chefe de cozinha João Cunha a preparar a sua versão de cozido à portuguesa. Um prato com variações regionais, dependentes dos produtos de cada território. Uma diversidade que o cozido à portuguesa do Pure procura abarcar.

Para além do cozido em si, com os enchidos onde preponderam os chouriços de diferentes carnes e temperos, as carnes de porco e de vaca, os vegetais, o Pure leva à mesa a sopa do cozido. Esta, preparada com o caldo resultante da cozedura de carnes e vegetais.

Pure Marina de Oeiras Horário: das 12h00 às 00h00 Contactos: tel. 912 553 417

O cozido à portuguesa aos domingos no Pure orça os 18 euros por pessoa sem as bebidas incluídas.