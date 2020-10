Com a chegada do outono, o Sicario, casa da comida mexicana em Matosinhos, passa a abrir as suas portas seis dias por semana, de terça-feira a domingo, ao jantar. Como uma “casa de la abuela”, de onde saem as receitas e sabores de conforto, o restaurante convida a sentar à mesa e desfrutar da experiência, sem pressas.

O restaurante reforça a aposta na experiência de jantar, não só alargando os dias de abertura, como criando rotinas para que todos os dias sejam uma festa. “O Sicario quer dar a conhecer - e a provar - a diversidade e riqueza da gastronomia mexicana, apresentando, a cada semana, um prato típico de uma região do país. A verdadeira comida de las ´abuelas`, cozinhada lentamente e servida em doses generosas, para ser partilhada”, refere em comunicado a equipa daquele restaurante.

Além dos pratos especiais da semana, há novidades permanentes no menu, também elas inspiradas na comida de conforto dos lares mexicanos. É disso exemplo o Pollo pipián verde (17 euros), frango em frutos secos e molho de tomatillo verde, temperado com especiarias mexicanas; a Carne en chile pasilla (18 euros), estufado de novilho, cozinhado com saborosos pimentos pasilla e especiarias mexicanas; e o Pozole (17 euros) porco com milho cacahuazintle branco cozinhado lentamente ao estilo de Jalisco, com pimentos guajillo.

Da horta diretamente para a mesa, chegam também novas opções vegetarianas como Quesadillas de hongos (9 euros), cogumelos cozinhados com pimentos e queijo derretido; Taco vegano (8 euros), vegetais frescos salteados com especiarias mexicanas; Enchiladas vegetarianas (9 euros), tortillas recheadas com vegetais e queijo gratinado; e a Ensalada del dia (5 euros).

Para as crianças há um novo menu: Pollo y papas doradas (7 euros), um peito de frango grelhado com batatas douradas assadas e Quesadillas (7 euros), recheadas com queijo derretido.

Para acompanhar, e prolongar o serão, o Sicario apresenta também novos cocktails, reforçando a sua carta de Margaritas (7,5 euros) com vários sabores à escolha - maracujá, morango, manga, ananás e maça verde, bem como as novidades Michelada (7 euros), com sumo de tomate, lima, tabasco, molho de Worcestershire e cerveja; e Old Fashion (7 euros), com rum envelhecido, angostura, laranja e açúcar mascavado, ao estilo do Caribe.

Sicario Taqueria Mexicana Rua Roberto Ivens, nº 340, Matosinhos Horário: terça-feira a domingo, das 19h30 às 24h00. Contactos: tel. 227 668 382; e-mail reservations@sicario.pt.

Outra das estreias para a nova temporada é a Cerveza Sol, vinda diretamente do México e que passa a ser a cerveja oficial do espaço. Às quintas-feiras, mantém-se a “happy hour”, das 19h30 às 21h00, com oferta de dois cocktails pelo valor de um, promoção aplicável às Margaritas, Michelada, Mocktails e Cerveza Sol.

“Além do ambiente de festa que caracteriza as noites no Sicario, também o ilusionista Artur Santos traz um toque extra de magia e imaginação, de quarta a sábado”, somos informados.