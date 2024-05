O Momma, na Estrada de Benfica, na porta 482A, consiste num serviço de take away de refeições preparadas, congeladas a vácuo para manter a qualidade, que “em breve disponibilizará também a possibilidade de delivery, permitindo comprar online e entregar na cidade de Lisboa”, sublinham as promotoras deste projeto.

Para além de pratos preparados de carne, peixe, vegetariano, acompanhamentos, crepes, massas, sopas, salgados e sobremesas, o Momma tem igualmente conservas, patês, chutneys, biscoitos, vinhos, compotas, chás, entre outras iguarias, todas de marcas portuguesas, bem como uma gama de gelados vegan.

A nova loja consiste no projeto de duas empreendedoras portuguesas, Joana Escada Cardoso e Maria João Cabral, que abdicaram das suas carreiras com mais de 20 anos de experiência, para apostarem num percurso profissional próprio.

“Gostamos mesmo muito de receber e de partilhar longas conversas à mesa, por isso, através do Momma conseguimos juntar o melhor dos dois mundos. Ou seja, garantimos comida de verdade, com qualidade e saborosa, em formato de refeições rápidas de pôr na mesa e assim agilizar o dia a dia das pessoas, e ao mesmo tempo, juntá-las à mesa, em almoços e jantares entre familiares e amigos. Por isso, acreditamos que este é um projeto vencedor, no qual investimos tempo, dinheiro, mas sobretudo, a nossa criatividade, entusiasmo e muita dedicação”, sublinha Joana Escada Cardoso – cofundadora do Momma.