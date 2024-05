Cinquenta dá nome ao restaurante pop-up que, até dia 28 de maio, será ponto de encontro para refeições idealizadas pelo Chef Daniel Cardoso e confecionadas com produtos Iglo.

Chef Daniel Cardoso créditos: Divulgação

"Ceviche de salmão com ervilhas, milho e puré de ervilha", "O burguer douradinhos, Salada de quinoa e falafel com amor", ou "Pannacotta de manjericão, gelado de ervilha, creme de lima", são algumas das iguarias com que se pode deliciar no restaurante.

As crianças também não foram esquecidas e a ementa conta com um menu especialmente dedicado aos mais novos que vão poder optar pelos Wraps de frango nuggets ou douradinho Molho de queijo e salada iceberg.

De acordo com o comunicado partilhado com a imprensa, as receitas do Cinquenta vão reverter para a Rede de Emergência Alimentar, do Banco Alimentar, que será também responsável por garantir que não vai existir desperdício alimentar no restaurante pop-up.