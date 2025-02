O menu preparado para a ocasião tem início com duas opções de entrada: a Cavala de escabeche ou Presunto Pata Negra bolota, ambos escolhidos para abrir o paladar com sabores intensos. Como prato principal, a estrela da noite será a Lampreia à Bordalesa, um prato clássico da gastronomia minhota. Como alternativa, estarão ainda disponíveis a Posta Mirandesa ou a Tranche de garoupa acompanhada de legumes da época salteados.

Para encerrar esta experiência gastronómica com um toque doce é possível escolher entre o Pão de Ló de Ovar, um dos doces mais emblemáticos de Portugal, ou uma Tarte de Amêndoa, perfeita para os apreciadores de sobremesas tradicionais.

A harmonização do menu será feita com os vinhos Quinta do Cerqueiral Vinhão e Quinta do Cerqueiral Loureiro.

A refeição orça os 75€ por pessoa, com bebidas incluídas, com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 213 106 000 ou online em Grill D. Fernando