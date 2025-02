É no Salão do Roseiral da Quinta da Aveleda (Rua da Aveleda, n.º 2, Penafiel) que estará montado o cenário a condizer com o jantar de Dia dos Namorados. De acordo com a equipa daquela quinta lendária da região dos Vinhos Verdes, o jantar romântico “apresenta-se uma experiência multissensorial. Um momento enogastronómico com música ao vivo”.

Ao longo de três horas, será possível apreciar uma seleção diversificada de vinhos, a marcar cada momento da refeição, em harmonização com o menu pensado para a data.

As entradas serão acompanhadas pelo Vinho Verde Aveleda Alvarinho. O primeiro prato, um Arroz de tamboril, será acompanhado por um vinho do Algarve, o Villa Alvor Domus branco, com notas frescas de flor de sabugueiro e maracujá.

O prato de carne, Bochecha de porco com redução de vinho tinto, será servido com o vinho Vale D. Maria Vinhas do Sabor Reserva, um elegante vinho tinto do Douro.

Para sublimar as notas de chocolate da sobremesa, chegará à mesa uma aguardente vínica, a Adega Velha Duplo Estágio.

O evento tem início às 19h30, com um welcome drink. O valor do jantar é de 56€ por pessoa. As reservas poderão ser efetuadas através do telefone 255 718 200 ou e-mail enoturismo@aveleda.pt