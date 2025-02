Há vinhos que são como boas histórias: envelhecem e tornam-se ainda mais valiosos. O Dalva 50 Anos Very Old White é um desses vinhos que captam a alma de um legado, misturando tradição e sofisticação com um toque de exclusividade. Este chega agora ao mercado, trazendo consigo a história de mais de 100 anos de experiência da casa C. da Silva.

Este vinho pode ser considerado uma obra de arte e resulta de uma combinação de vinhos brancos extremamente velhos, envelhecidos com a precisão que só os mestres da vinificação conseguem. Produzido pelo enólogo José Manuel Sousa Soares, o Dalva 50 Anos Very Old White faz parte de um lote limitado de apenas 250 garrafas por ano, o que o torna mais especial. Cada garrafa é uma janela para o passado, um convite para viajar no tempo.

No nariz, apresenta uma mistura intrigante de aromas. Notas de fruta cítrica cristalizada misturam-se com amêndoa torrada, caril e um toque delicado de iodo. Ao primeiro gole, as sensações de caramelo e especiarias revelam-se, enquanto uma doce acidez e um final longo e untuoso proporcionam uma sensação de prazer duradouro.

Ideal para ser degustado sozinho, este Porto é a companhia perfeita momentos especiais. Ou que queremos celebrar. Para apreciar toda esta complexidade, o produtor sugere que seja servido entre 12ºC e 14ºC.

Disponível por 325€, o Dalva 50 Anos Very Old White pode ser encontrado nas principais garrafeiras do país, no Espaço Porto Cruz, em Vila Nova de Gaia, e na Mercearia de Ventozelo, no Douro ou loja online do grupo www.granvinho.pt.

A história da Dalva remonta a 1933, quando Clemente da Silva fundou a C. da Silva Vinhos, com a ambição de criar uma marca que ultrapassasse fronteiras e conquistasse os paladares mais exigentes. Com a colaboração da família Corrêa Ribeiro e Filhos, a casa começou a formar os seus primeiros stocks e rapidamente se destacou. A marca Dalva foi registada em 1934 e logo se tornou um nome reconhecido, em Portugal e não só.

Ao longo das décadas, a Dalva soube equilibrar as técnicas tradicionais de vinificação com a inovação. Além dos clássicos vinhos do Porto, a marca também se destaca com coleções limitadas e especiais, como o Dalva Porto Colheita Golden White e os biológicos Dalva Pure.

O lançamento do Dalva 50 Anos Very Old White não é apenas mais um produto, mas uma celebração de um legado e da arte de criar vinhos que não se querem banais.