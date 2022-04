Os novos blends Bellissimo caracterizam-se pela sua torra italiana, pelo aroma intenso e um sabor forte, e foram pensados para proporcionar diferentes experiências de café, seja através do café moído pensado para quem gosta de preparar o seu café em casa com calma e apreciando o ritual de preparação numa cafeteira de filtro ou em cápsulas para quem gosta de desfrutar do sabor autêntico de um expresso em poucos segundos.

As novidades Bellissimo Cafés para novas experiências no conforto de casa incluem: Bellissimo Aroma Originale, disponível em Cápsulas (para máquinas Delta Q) e Café Moído; Blend de café de intensidade 8, Aroma Originale é um blend forte, com um delicado toque de acidez que resulta da combinação dos melhores Arábicas da África do Leste e América Central.

Bellissimo Aroma Intenso, disponível em Cápsulas (para máquinas Delta Q) e Café Moído. O aroma achocolatado dos cafés Arábica da América Central harmonizam na perfeição com o carácter vibrante dos melhores Robustas Africanos. Um blend de café com um perfil sensorial de intensidade 10.

E, ainda, Bellissimo Decaffeinato, disponível em Cápsulas (para máquinas Delta Q). O aroma intenso dos cafés Arábicas da América Latina e o caracter autêntico dos Robustas Africanos ganham suavidade através dos mais cuidados processos de descafeinizacão.

As cápsulas Bellissimo funcionam no sistema Delta Q, e tal como os cafés moídos, estão disponíveis em grandes superfícies, entre outros.