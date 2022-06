Junho é sinónimo de verão, calor, dias mais longos e festas dos Santos Populares. Um pouco por todo o país, as ruas são decoradas com muita cor, ouve-se música popular em cada esquina e o espírito é de pura alegria e diversão. A sardinha assada, o martelinho e o manjerico são três elementos que não podem faltar numa festa ou arraial neste mês e como tal, a Pedaços de Cacau reinventou o manjerico, trazendo-nos bombons de chocolate com um sabor muito especial.

"O manjerico é a planta que celebra o Santo António, São João e também São Pedro e por isso, a Pedaços de Cacau deu o seu toque especial e trouxe-nos os Manjericos de Chocolate. Apresentamos a Caixa Fresca, nela estão presentes 9 bombons com 3 recheios diferentes: laranja, limão e manjerico. Para além desta opção, também existe a caixa de 16 bombons de chocolate negro, com 54% de cacau e com recheio de manjerico, ideal para terminar uma sardinhada nos Santos Populares", explica a marca em comunicado.

MANJERICO DE CHOCOLATE Quantidade de cacau: 54% cacau Preço: Caixa de 16 Bombons - 19,50€ Caixa de 9 Bombons com 3 sabores – 12,70€

"A Pedaços de Cacau tem um grande foco na inovação e na criação de novos sabores, reinventando a tablete e os bombons tradicionais, com sabores e recheios surpreendentes. Nos Great Taste Awards 2019, os Manjericos de Chocolate receberam o prémio para 'os mais requintados no mercado', como também a distinção de 'O Melhor Sabor com 3'", acrescenta a nota.

"Normalmente, para sentir o cheiro do manjerico devemos tocar com a mão para não secar a planta, mas neste caso é mesmo preciso provar e saborear estes bombons que são ideais para os dias e festas de verão, e que vão dar um sabor inesquecível a estes Santos Populares", frisa.

"Os bombons de manjerico são um produto sazonal que está disponível para encomenda até 30 de setembro. Para encomendar os Manjericos de Chocolate ou outras opções que a Pedaços de Cacau tem para oferecer pode visitar o novo ateliê da Pedaços de Cacau em Vila de Nova de Gaia, ou a loja online www.pedacosdecacau.pt que permite fazer encomendas para qualquer zona do país", conclui.